Ficus abbattuto al Foro Italico, al suo posto spuntano tre carrubi | VIDEO

I fusti, due di dimensioni maggiori e uno più piccolo, sono stati piantati dagli operai del settore Villa e Giardini nell'area in cui si trovava il ficus della discordia, tagliato perché ritenuto pericoloso.

Tre carrubi sul prato del Foro Italico al posto del "ficus elastica" tagliato venerdì scorso per motivi di sicurezza. Operai al lavoro fin dalle prime ore del mattino per piantumare i tre alberi tipici della flora mediterranea.

Il settore "Villa e Giardini" del Comune placa così le polemiche che erano nate sui social e che si erano concretizzate pochi giorni fa in una vera e propria veglia per salutare "l'amico ficus". Su Facebook, anche se in misura ridotta rispetto alla partecipazione collettiva per l'abbattimento del ficus, non mancano i commenti positivi per la scelta dei fusti. A esprimere gradimento anche il Wwf Sicilia Nord Occidentale. "Siamo soddisfatti - scrivono - per la celere reintegrazione come da noi auspicato. Rimarremo come sempre attenti al problema del verde urbano. Noi eravamo lì... e saremo sempre allerta".

A scrivere a riguardo anche i promotori della veglia. "Grazie alla nostra protesta pacifica e civili - si legge sulla pagina di Sos Emergenza Alberi Palermo - la piantumazione è avvenuta nell'arco di una settimana. Con la partecipazione dei cittadini la situazione può cambiare. Il Comune di Palermo ha risposto positivamente alla nostra protesta". Il carrubo, albero sempreverde, latifoglia e a chioma espansa, ha una crescita molto lenta ma può diventare pluricentenario. Può raggiungere un'altezza di 9-10 m.