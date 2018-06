La più grande compagnia greca sceglie Palermo, voli low cost per Atene fino a settembre | VIDEO

Nuovo collegamento Palermo-Atene con frequenza trisettimanale a partire dal 21 giugno e fino al 29 settembre. Aegean, membro di Star Alliance e principale compagnia aerea greca, continua a investire in Italia attraverso l’aumento della capacità offerta come parte della propria strategia di crescita. Per la stagione estiva 2018, Aegean opererà su 13 destinazioni in Italia tra cui Palermo. I nuovi voli sono stati presentati questa mattina al Grand Hotel Piazza Borsa. Poi l'incontro con il sindaco Leoluca Orlando a Palazzo delle Aquile.

Il collegamento avrà sino a tre frequenze settimanali, ogni lunedì, giovedì e sabato, e sarà effettuato con aeromobili Bombardier Dash 8-400 da 78 posti di Olympic Air, con l’offerta di un servizio completo, comprensivo di cibi e bevande gratuiti. L’offerta tariffaria comprende tariffe senza bagaglio registrato e senza possibilità di variazioni (GoLight) e con bagaglio e la flessibilità nei cambi data (Flex); in entrambi i casi è consentito un solo bagaglio a mano del peso e le dimensioni consentite. Ma si parte da voli a prezzi stracciati, anche di 50-60 euro per andata e ritorno.

Di recente è stata introdotta la possibilità di acquistare, insieme al biglietto, il posto preferito a bordo; è possibile scegliere tra posti “Extra legroom“ (in corrispondenza delle uscite di sicurezza) e “Up Front“ (prime file della cabina) a seconda delle esigenze specifiche. Per coloro che invece non optano per questa soluzione, resta la possibilità di effettuare il check-in online, nonché l’assegnazione gratuita tra i posti della tipologia “Standard“, 48 ore prima dell’orario di partenza del volo.

Ulteriori dettagli e informazioni, nonché possibilità di acquisto, presso le agenzie di viaggi autorizzate e visitando il sito aegeanair.com. Il collegamento fornirà ai passeggeri l’accesso diretto alla capitale greca, oltre ad offrire l’opportunità di accedere a comode coincidenze per numerose destinazioni servite da Aegean tra cui Salonicco, Rodi, Heraklion, Chania, Santorini, Mykonos, nel network domestico, e Larnaca, Tel Aviv, Yerevan, Tbilisi, Beirut e Amman, nel network internazionale.

Atene è una delle città più antiche al mondo, con la sua storia lunga circa 3400 anni. L’Atene classica è stata un centro per le arti, la formazione e la filosofia, patria dell’Accademia di Platone e del Liceo di Aristotele, nota come culla della civiltà occidentale e patria della democrazia. Oggi la metropoli cosmopolita della moderna Atene è il centro economico, finanziario, industriale, politico e culturale della Grecia. L’epoca classica è ancora evidente nella città, che brulica di monumenti antichi e di opera d’arte, tra cui spicca il Partenone, considerato un’attrazione centrale per la civiltà occidentale moderna. Sede di due siti patrimonio mondiale dell’Unesco, l’Acropoli di Atene e il Monastero di Dafne, è un esempio di monumento storico per tutto il mondo. Atene è stata anche la sede dei primi Giochi olimpici moderni nel 1896 e sede dei Giochi olimpici nel 2004.