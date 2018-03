Ufficiali di gara palermitani in Formula 1: debutto al Gran Premio del Belgio

Sessanta ufficiali di gara e un’organizzazione ormai consolidata che il prossimo agosto la porterà per la prima volta a debuttare in Formula 1 al Gran Premio del Belgio a Spa-Francorchamps. Festeggia i suoi 10 anni di attività a Palermo l'Asd Ciccio La Delfa, nata nel 2008 e che vanta oltre 300 partecipazioni a competizioni automobilistiche fra cronoscalate, slalom, rally e velocità.

Il presidente Ninni Mulè, il vicepresidente Franco Puleo e il consiglio direttivo composto da Mario Marchese, Piero Graziano, ed Enrico Culotta, hanno voluto incontrare tutto l’affiatato staff degli ufficiali di gara per tracciare un bilancio di questo decennio e programmare i prossimi impegni. L’associazione La Delfa già da alcuni anni prende parte alla tappa italiana del mondiale rally in Sardegna, al mitico Rally Legend, al rally di San Marino, si accinge a prendere parte per la seconda volta a giugno alla gloriosa 24h di Le Mans, e quest’anno sbarcherà appunto in F1 mandando una propria squadra di ufficiali al GP del Belgio.