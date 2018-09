Tiro con l'arco, le baby arciere del Ranchibile a Rimini per la finale nazionale

I giovani arcieri ,ogni anno, si sfidano nelle diverse competizioni regionali con un unico obiettivo: rappresentare la propria Regione alla Finale Nazionale del Trofeo Coni Kinder +Sport. Quest’anno, per la prima volta nella storia del Don Bosco, due atlete di tiro con arco della scuola - allenate da Don Alfio Bonanno e da Gino Di Caccamo - hanno vinto le selezioni regionali nel luglio scorso. Sono Sofia Sauerborn (12 anni ) e Matilde Calvini (11 anni ) in meno di un anno di allenamenti hanno sbaragliato la concorrenza siciliana guadagnandosi la qualificazione per il prestigioso torneo nazionale Trofeo Coni Kinder che quest’anno si svolgerà a Rimini dal 20 al 23 settembre.

Il trofeo Coni Kinder +Sport è uno dei principali progetti nazionali multisportivi per gli atleti Under 14 (fascia d’età 10-14) tesserati presso le ASD/SSD regolarmente iscritte al Registro Nazionale del Coni, ispirato ai valori del fair play e del rispetto delle regole, che nasce con l’obiettivo di valorizzare la funzione promozionale dell’attività sportiva attraverso una forte sinergia tra il Coni, gli organismi sportivi e le tante società sportive affiliate.

Anche quest’anno sono previsti più di 4000 atleti provenienti da tutta Italia e diverse delegazioni straniere. Tante le discipline sportive, queste alcune: ciclismo, ginnastica, softball, bocce, badminton, canottaggio, canoa, atletica leggera, golfo, calcio, pallamano, hockey, judo, karate, lotta, nuoto, pallanuoto, tennis, sci nautico, taekwondo e appunto Tiro con l’arco. La delegazione Sicilia è guidata dal Commissario regionale Fitarco ed allenatore della Nazionale Italiana di Tiro con l’Arco del Cip Willy Fuchsova edè composta da Sofia Sauerborn (12), MatildeCalvino (11 ), Daniele Guerra (13) e Mattia La Tona (13) quest’ultimi di Trapani. Un appuntamento annuale in una località sempre diversa. Dopo Caserta 2014, Lignano Sabbiadoro 2015, Cagliari 2016 e Senigallia 2017 quest’anno il Coni ha scelto Rimini.