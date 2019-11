Terza Categoria, l'Usd Prizzi presenta dirigenti e squadra

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L'Usd Prizzi è in piena attività per presentarsi ai nastri di partenza del campionato di terza categoria con le giuste credenziali. Oggi inizia ufficialmente il campionato che vede l'Usd Prizzi in trasferta con il Campobello 1970. La dirigenza, composta dal presidente Gaetano Canzoneri, Maurizio Vaiana, Davide Grassedonio, Massimo Vaiana, Angelo Verga e Vincenzo Fucarino ha scelto mister Maurizio Vaiana, un allenatore con notevoli e positive esperienze di serie superiori, per promuovere un ambizioso e competitivo progetto di assoluto livello di vertice e per portare sugli spalti quanti più tifosi rossoblu, desiderosi da molti anni di seguire e applaudire una propria squadra di calcio in grado di rinverdire i fasti di un tempo. Una rosa composta di tutti giocatori locali.

Atleti già da tempo individuati e seguiti che, negli obiettivi strategici della società e nella ferma volontà di mister, oltre ad avere le necessarie caratteristiche tecniche per il modulo di gioco da mettere in pratica, dovranno essere orgogliosi di vestire la gloriosa maglia del Prizzi, con un progetto calcistico serio, trasparente e vincente.