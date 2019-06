Tennis in piazza a Monreale, tra i protagonisti anche due coppie di sposi

Tanti, tantissimi ragazzi, ma anche due coppie di sposi che, dopo il rito nuziale nel Duomo di Monreale, non hanno perso l’occasione del Tennis in Piazza per esibirsi con la racchetta in mano. E’ stata un successo l’iniziativa voluta dalla Fit Sicilia e dal comitato organizzatore dei “30^ Palermo Ladies Open”: per un giorno piazza Guglielmo II ieri si è trasformata in un grande circolo con l’infiorata a delimitare i 5 campi tracciati dai maestri.

“L’obiettivo principale è di rilanciare lo sport nella nostra città – ha detto il Sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono – siamo felici di avere portato in piazza l’intero movimento tennistico siciliano e, attraverso il comitato regionale della FIT, siamo convinti di potere avviare un percorso che ci consenta di dare continuità all’evento di oggi. L’iniziativa, tra l’altro, è inserita nella settimana dedicata allo sport che culminerà con il Trofeo Città di Monreale, penultima tappa del circuito internazionale Running Sicily”.

Così com’era avvenuto ad aprile a Palermo a piazza Castelnuovo, anche a Monreale il tennis siciliano ha risposto presente. A palleggiare con i ragazzi della cittadina normanna c’erano maestri ed allievi dei circoli Kalta, Circolo Tennis Palermo, TC3 Palermo/Tennis Libero, Country Club, TC2 Palermo, TC Bagheria, Sporting Club, Kalaja e Lions, oltre a rappresentative arrivate da Trapani, Agrigento e Catania.

“Dopo la felice esperienza a piazza Castelnuvo davanti al Teatro Politeama, siamo pienamente soddisfatti della risposta che abbiamo avuto a Monreale – ha sottolineato il presidente della Fit Sicilia, Gabriele Palpacelli – è stata una grande giornata di sport con la presenza di tantissimi ragazzi che si sono avvicinati al tennis. Sicuramente è un’esperienza che ripeteremo in tutta la Sicilia uscendo dai circoli ed incontrando i giovani nei luoghi di aggregazioni quali sono le piazze”.

L’iniziativa è stata coordinata dal consigliere della Fit Sicilia, Tanino Alfano, coadiuvato da Germano Di Mauro (tecnico di Microarea), Fabio Cocco (tecnico regionale) e Peppe Cobisi (fiduciario regionale per il tennis in carrozzina e disabilità intellettiva relazionale).

A promuovere i “30^ Palermo Ladies Open”, in programma dal 20 a 28 luglio al Country Club, c’erano tutti i dirigenti del circolo guidati dal presidente, Giorgio Cammarata e dal direttore del Torneo, Oliviero Palma. “A Monreale abbia ‘celebrato’ l’evento conclusivo delle manifestazioni promozionali del Torneo – ha spiegato Palma – in una delle piazze più belle al mondo abbiamo potuto constatare quale sia l’entusiasmo ed il trasporto della gente nei confronti della gente e del Torneo che tra meno di un mese prenderà il via”.

