Subbuteo, Bronzino si aggiudica il torneo principianti Città di Palermo

In occasione del Conca D'Oro Sport Show, evento dedicato all’universo dello sport organizzato da Show Time presso il centro commerciale, il Subbuteo Club Palermo ha partecipato attivamente alla manifestazione, proponendo ai simpatizzanti della disciplina, ma anche a semplici curiosi, prove gratuite ed esibizioni disputando tante partite del proprio campionato interno di A e B. Il club Rosa Nero nella tre giorni al Conca d’Oro ha inoltre proposto la seconda edizione del torneo principianti Città di Palermo, competizione la cui prima edizione è stata svolta nel settembre 2017 all’interno del Palermo Comics Convention presso la Fiera del Mediterraneo di Palermo (per la cronaca il primo trofeo fu aggiudicato da Vito Donzelli a scapito del secondo finalista Manuel Lazzara). Dopo la fase di qualificazione svolta nelle giornate di venerdì e sabato, finalmente domenica pomeriggio si sono svolte le fasi ad eliminazione diretta. Sedici i partecipanti che si sono presentati alle ore 15 nello stand “Calcio da Tavolo” per affrontarsi nella formula dello scontro diretto nelle fasi finali del torneo.

La competizione, svolta sotto l’arbitraggio dei membri del club palermitano, sono state caratterizzate da un regolamento creato “Ad Hoc” per rendere il gioco più fluido possibile, ma soprattutto… divertente ed entusiasmante. I puristi della disciplina guardando le performance dei neofiti non possono fare a meno di notare alcune defaiance e piccole irregolarità… peccati veniali tollerati al fine di far approcciare le nuove generazioni a questo splendido gioco! Nutrita la presenza dei “principianti”, con particolare partecipazione di Ladies (su quatto semifinalisti, sono 3 le ragazze che raggiungono le fasi finali del torneo!). Il trofeo, che ha regalato tante emozioni e prestazioni interessanti, è stato aggiudicato da Giuseppe Bronzino che supera di misura Chiara Picciurro grazie ad un forte tiro da fuoriarea che si insacca alle spalle del portiere. Nella finalina terzo/Quarto posto Anastasia La Sala, dopo lo 0-0 del tempo regolamentare, supera ai rigori Ramona Picciurro (3-1). Il bilancio della partecipazione al Conca Sport per il Subbuteo Club Palermo è certamente positiva, si sono svolte ben 46 partite ufficiali (10 di A, 26 di B, 7 di MG Cup) mostrando alla città spettacolari battaglie sul panno verde ad opera degli atleti rosanero. Riuscitissimo il II Torneo Principianti, evento che ha suscitato vivo interesse e grande partecipazione (ben 16 le partite giocate dai principianti!), segno inconfondibile che dimostra come l’attività svolta sul territorio, se ben fatta, porta sempre i suoi frutti.