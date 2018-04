Fiorentina, paura per il palermitano Lo Faso: si teme frattura del perone

Momenti di grande apprensione per l'attaccante palermitano della Fiorentina Simone Lo Faso, vittima oggi pomeriggio di un infortunio durante l'allenamento con i compagni. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, l'ex Palermo potrebbe avere subito la frattura del perone. Lo Faso è stato accompagnato dal padre e da un membro dello staff medico della Fiorentina a fare delle visite di accertamento. Le sue condizioni e i tempi di recupero verranno valutati nelle prossime ore. Il giocatore palermitano è poi rientrato al centro sportivo "Astori" zoppicando vistosamente e sostendendosi con delle stampelle.

Simone Lo Faso, 20 anni compiuti lo scorso febbraio, ha disputato nel Palermo dieci partite in Serie A nella scorsa stagione. Nell'ultimo giorno di calciomercato, il 31 agosto 2017, è poi passato alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto. Il suo esordio in campionato il 22 ottobre nella partita in trasferta contro il Benevento. Pioli finora non gli aveva concesso molto spazio - appena due gettoni - e in inverno aveva deciso di aggregarlo alla primavera di Bigica. L'ultima apparizione in prima squadra lo scorso 31 marzo, contro il Crotone. A questo punto il rischio è che l'avventura a Firenze del palermitano - che vanta un passato nelle nazionali giovanili azzurre - possa finire qua.