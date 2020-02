Palermo, ricordi Lo Faso? L'ex rosa riparte dalla C: "Ora sto bene, ho sensazioni positive"

Fino a due-tre stagioni fa era un giocatore molto quotato. Al punto da finire alla Fiorentina per giocarsi un posto con i grandi. La realtà però è stata più dura dei sogni per Simone Lo Faso, stellina palermitana classe 1998. Dopo essere finito al Lecce, l'esterno offensivo - impiegabile anche come seconda punta - nell'ultimo giorno della sessione invernale del calciomercato, è stato preso dal Cesena. Un doppio capitombolo all'indietro: dalla A alla C. Giusto così, forse. Lo Faso non è più un ragazzino e tra pochi giorni compirà 22 anni. Nelle ultime stagioni ha giocato pochissimo. Ora cerca un rilancio in Romagna. Ha firmato col Cesena fino al giugno del 2020.

Lo Faso deve scacciare i fantasmi dopo il brutto infortunio del 10 aprile 2018, quando in seguito ad uno scontro in allenamento con la Fiorentina, riportò la frattura spiroide del terzo distale del perone sinistro, terminando così anzitempo la stagione.

"Ho solo sensazioni positive - ha detto oggi Lo Faso intervistato da Sky -. Sicuramente non è la categoria che appartiene a questa società, si vede benissimo che è una società storica di Serie A e questo è quello che mi ha spinto sicuramente a venire qui. Sto bene e spero di farmi conoscere il prima possibile".