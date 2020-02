Non solo a calcio, a Palermo ora si pedala in rosanero: presentata squadra di ciclismo

Presentata a Villa Niscemi la prima squadra di ciclismo giovanile a Palermo. Una squadra di oltre 40 ragazzi, dai 6 ai 18 anni, provenienti dal territorio metropolitano che si allena nella scuola di ciclismo federale del Palermo-GS Mediterraneo nell’ impianto sportivo naturale all’aperto più grande d’Italia sotto la direzione tecnica del maestro Massimo Melodoro e il supporto dei maestri Alessandro Mansueto e Marcello Guastella.

“Devo ringraziare Marco Lampasona - ha dichiarato il Sindaco Leoluca Orlando nel corso della cerimonia - e chi insieme a lui ha reso possibile questa straordinaria iniziativa, che mira a promuovere ulteriormente e a confermare un cambio culturale, un diverso rapporto con la natura, un diverso rapporto con lo sport, e anche la esaltazione della bicicletta che è una alternativa valida alle forme di mobilità che inquinano e fanno male alla salute”.

“Fino a tre anni fa Palermo non aveva una squadra ciclistica giovanile agonistica – ha affermato Marco Lampasona, Presidente del GS Mediterraneo – ma grazie al supporto dell’amministrazione comunale e di una serie di sponsor, abbiamo portato avanti questo progetto. Oggi i nostri ragazzi competono a livello regionale e nazionale ed hanno rappresentato negli ultimi due anni la Sicilia nel Trofeo Nazionali Coni.

"Il ciclismo dal nostro punto di vista, alla stregua di qualsiasi altro sport agonistico, è una palestra di vita. I ragazzi imparano a fare sacrifici, a confrontarsi, a rispettare gli avversari e soprattutto apprendono che ogni successo è figlio di una sconfitta. Proviamo ad insegnare, oltre alla tecnica, l’approccio che dovranno avere nella vita, e cioè tirare fuori il meglio di sé, lottare, impegnarsi, non avere mai paura di perdere e non smettere mai di sognare. Quest’anno la squadra Palermo GS Mediterraneo – ha sottolineato Lampasona - vestirà i colori rosa-nero in omaggio al rinnovato Palermo Calcio e alla rinascita sportiva della città. Ringrazio il Presidente, Dario Mirri, per avere accolto positivamente questa idea e spero che questi colori unici e riconoscibili diventino sinonimo di eccellenza cosi come si merita la nostra città continua Lampasona".

“Credo che il calcio - ha dichiarato Dario Mirri - in quanto sport leader in italia, abbia anche un dovere nei confronti delle altre attività sportive e possa dunque essere promotore di un percorso virtuoso di crescita collettiva e di rafforzamento identitario di Palermo per i Palermitani”.

Nel corso della cerimonia il Presidente Lampasona ha consegnato al Comune di Palermo, nella persona del Sindaco Leoluca Orlando, una targa e la maglia ufficiale della squadra con la motivazione: “Al nostro primo cittadino e primo tifoso un sentito ringraziamento per la fiducia”.

Alla cerimonia erano presenti oltre al Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando e al presidente di Gs Mediterraneo Marco Lampasona, il Direttore Area Verde Comune di Palermo Domenico Musacchia, la Capo Impianto Campo Ostacoli La Favorita, Loredana Tarallo, i rappresentanti degli sponsor Fabrizio Cavaliere di Sport & Nutrition, Luciano Muratore di Ital Rent, Francesco Galvagno di Elenka srl e Sandro Siniscalchi di Innogea.