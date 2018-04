Anche a Palermo arriva il "Plogging", una corsa per ripulire la città

Retake Palermo invita tutti a partecipare al primo evento Plogging nazionale che si terrà in contemporanea in tutte le città Retake d’Italia.

La Capitale italiana della Cultura 2018, non poteva mancare ed è per questo che, in contemporanea ad altre 28 città, anche Palermo avrà il suoPlogging sabato 28 aprile dalle ore 10 lungo un percorso che prenderà il via dal "Parco della Salute" al Foro Italico e che si snoderà lungo parchi, giardini, ville, strade pedonali e marciapiedi.

Ma cos’è ilPlogging? Una parola che nasce dalla combinazione della parola svedese “polka upp” e dall’inglese “jogging” e che in sostanza significa correre raccogliendo i rifiuti che si incontrano lungo il percorso. Il Plogging è la nuova pratica del benessere fisico declinato in modalità ecologica. Esploso in Svezia, Paese dove il rispetto dell’ambiente ha radici profonde, il Plogging si sta diffondendo in molti paesi dell’Europa; negli Usa è praticato in forma simile dal 2014. In Italia è sbarcato da un po’ di tempo ed è considerato un fenomeno di tendenza, documentato sui social (#Ploggingsu Instagram) molto apprezzato dagli appassionati del fitness all’aria aperta che con entusiasmo postano foto e filmati. E' un’attività che fa bene al corpo, alla testa e all’ambiente; non costa nulla e non richiede attrezzature particolari se non un sacchetto leggero da riempire, mentre si corre, con cartacce, lattine e altro; inoltre, sembra che in 30 minuti di attività si brucino 290 calorie.

"Ciò che ci rende orgogliosi – commenta Marco D’Amico, presidente di Retake Palermo – è di avere coinvolto Palermo in questa giornata che sarà il frutto di un progetto pilota che vede coinvolto il movimento Retake con tutte le sedi presenti sul territorio nazionale dove si terranno altre giornate di Plogging; una gara che pur non avendo carattere agonistico, ma esclusivamente ecologico e di partecipazione cittadina attiva e volontaria, ci unisce tutti nel desiderio di rendere la nostra città più bella e decorosa. Ci fa, inoltre, piacere –conclude D’Amico – annunciare l’inizio della collaborazione con Unicredit che nei giorni scorsi ha donato un contributo finalizzato all’acquisto di divise e di kit per la pulizia di beni comuni vandalizzati, abbandonati o in stato di degrado".

"La donazione – dichiara Unicredit – è stata finanziata da una carta di credito, la “UniCreditCardFlexia Classic E”, che raccoglie il 2 per mille di ogni spesa effettuata dai clienti, alimentando così un fondo che la Banca destina ad iniziative di solidarietà nel territorio. Dal 2011 ad oggi in Sicilia, attraverso questo normale prodotto bancario, la banca ha assegnato oltre un milionetrecentomila euro a 127 onlus che operano nell'isola". Sabato mattina i runners iscritti al Plogging riceveranno guanti e sacchetti per raccogliere i rifiuti, inoltre ci saranno gadget e premi offerti gentilmente da Percorrere e Spanu Sport. Al fine di organizzare al meglio la manifestazione l’iscrizione è gratuita ma obbligatoria. Può partecipare chiunque: bambini, adulti, amici a quattro zampe. Per info e iscrizioni retakepalermo@gmail.com

Intanto, continua l’attività ordinaria di Retake Palermo con gli interventi settimanali: nei giorni scorsi il recupero di alcune cassette postali vandalizzate e delle aiuole della scuole elementare De Cosmi. Retake Palermo è un’associazione di volontariato(Onlus), no-profit e apartitica, costituitasi ufficilamente nell’aprile 2016 - ma attiva come movimento spontaneo già dal 2013 ad opera di tante e tanti ragazzi stanchi di chi vandalizzava Palermo, ma soprattutto di chi sapeva solo lamentarsi e rimanere a guardare che hanno deciso di riprendersi la propria città a colpi di spugna - impegnata nella lotta contro il degrado, nella valorizzazione dei beni pubblici e nella diffusione del senso civico sul territorio. Il movimento Retake è diffuso su tutto il territorio nazionale, in oltre 28 città e si fonda su quattro pilastri:

Migliorare la qualità della vita tramite azioni volte alla riduzione del degrado favorendo la crescita del senso civico dei cittadini e dei turisti, nel rispetto dell’ordinamento e delle norme di legge, in un percorso di collaborazione tra cittadini, Comune, Sovrintendenza, Forze dell’ordine e Istituzioni varie; Accrescere una cultura solidaristica e di cittadinanza attiva, secondo il concetto della sussidiarietà (art. 118 della Costituzione italiana); Sostenere la legittima espressione artistica sotto forma di Street Art incoraggiando artisti di talento a promuovere la propria arte in luoghi pubblici e privati, previa autorizzazione; Favorire l’integrazione sociale in zone urbane periferiche per una visione di diffusione di un maggiore orgoglio e senso civico.

Retaker può essere qualunque cittadino che ambisce a vivere in una citta in cui regni il decoro, la legalità, il rispetto delle regole, il senso di comunità e attivamente si dedica e favorisce il recupero degli spazi e dei beni pubblici. Gli interventi di Retake Palermo non sono semplici interventi di pulizia, ma di risveglio del senso di cittadinanza attraverso la cura dei beni comuni.