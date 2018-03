Pallanuoto, Telimar sempre più a fondo: il responsabile delle giovanili subentra a Piccione

Rivoluzione in casa Telimar: Antonio Piccione non guiderà più la prima squadra. Al suo posto, fino alla fine del campionato, il responsabile delle squadre giovanili Ivano Quartuccio. L'annuncio arriva a 48 ore dalla sconfitta casalinga contro l'Arechi Salerno che ha relegato la squadra in penultima posizione in classifica con 11 punti.

"Nel tardo pomeriggio di sabato 17 marzo - si legge in una nota firmata dal presidente Marcello Giliberti - di comune accordo con il tecnico della prima squadra Antonio Piccione è stato deciso, con grandissimo dispiacere da parte di entrambi, di interrompere temporaneamente per la corrente stagione agonistica la collaborazione, affidando sino alla fine del campionato la guida della squadra al tecnico societario responsabile delle squadre giovanili Ivano Quartuccio".

Con l'occasione il presidente ha voluto ringraziare il coach per il lavoro svolto, lasciando allo stesso tempo la "porta aperta": Apprezzando il grandissimo senso di responsabilità di Antonio, ma consapevoli della necessità di dare una scossa alla squadra che - nonostante gli sforzi organizzativi societari - non reagisce in alcun modo all'inadeguato posto in classifica raggiunto, la speranza è di concretizzare nuovamente in futuro le condizioni per avere nuovamente con noi Antonio, grandissimo professionista e uomo di sport innamorato della società".