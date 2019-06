Clamoroso: il Palermo non è riuscito a iscriversi al campionato di serie B

Clamoroso. Il Palermo non è riuscito a iscriversi al campionato di B. Secondo la Lega il club rosanero non ha presentato la documentazione richiesta. Il termine ultimo era la mezzanotte. Ma 40 minuti dopo la mezzanotte arriva la precisazione del presidente del Palermo Salvatore Tuttolomondo: "La fideiussione è operante, come attestato da due Pec. E' confermata la piena operatività della garanzia fideiussoria, che per un problema tecnico non imputabile al Palermo verrà consegnata nelle prossime ore. Alle 23,59 abbiamo completato tutta la procedura".

Intanto all'annuncio della mancata iscrizione è scoppiata la grande tensione all'esterno dello stadio Barbera, dove sono esplosi alcuni petardi ed è arrivata la polizia. Un giornalista di PalermoToday è stato aggredito verbalmente e spintonato. Ad altri è stato intimato di non fare video. Clima di grande delusione e amarezza.

In nottata è intervenuto anche il sindaco Leoluca Orlando: "La città e i tifosi - ha detto - hanno il diritto di sapere cosa sta succedendo e le ragioni della eventuale mancata iscrizione al campionato di calcio di serie B. E' una situazione di grande confusione alla quale speravamo di non dovere più assistere soprattutto dopo che il Comune aveva dato anche rassicurazioni sulla disponibilità dello stadio Barbera. Ci auguriamo che questa confusione non si trasformi in una ennesima beffa e in un ennesimo danno per il calcio a Palermo".