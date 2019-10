Palermo International Half Marathon, pettorale numero 1 per Anna Incerti

Anna Incerti correrà con il pettorale numero 1 domenica (20 ottobre) nella Palermo International Half Marathon (gara organizzata dall’Asd Agex con la collaborazione tecnica dell’Asd Media@), che assegnerà il titolo italiano assoluto di Maratonina. L’atleta delle fiamme azzurre, medaglia d’oro agli Europei del 2010 nella Maratona, punta alla sesta maglia tricolore della sua carriera. "Ho disputato una buona gara a Gorizia (ha vinto in 1h13:23, ndr) e spero di potermi ripetere anche a Palermo – ha detto la Incerti – il tracciato è pesante e selettivo. E’ sicuramente un percorso molto muscolare".

Nutrito, tra le donne, il drappello delle pretendenti al titolo guidato da Sara Brogiato dell’aeronautica militare (campionessa d’Italia nel 2017, quest’anno ha corso in 1h17:19 a maggio a Lugano), Silvia Radaelli (1h17:26 stagionale) e soprattutto, dalle giovanissime Federica Zenoni dell’Atletica Bergamo 1959 Oriocenter (1h16:00 ad aprile a Rovigo) e Nicole Svetlana Reina del Cus Pro Patria Milano (1h14:42 di personale).

Tra gli uomini, il pettorale 201 è stato assegnato all’atleta al via accreditato del miglior tempo, Joel Maina Mwangi (1h01:33 di personale) della Dinamo Sport trionfatore di recente nella Roma Half Marathon via Pacis con il tempo di 1h04:16. Pettorale 204, invece, per il campione uscente Ahmed ElMazoury dell’Atletica Casone Noceto (1h03:26 di personale).

La Palermo International Half Marathon metterà in palio 6 titoli italiani individuali: juniores, promesse e assoluti (maschili e femminili). La gara sarà anche la quarta e ultima del campionato italiano di corsa 2019 con l’assegnazione dei titoli a squadre (maschili e femminili).

La partenza del campionato italiano di maratonina è in programma alle 9.30 per le donne e alle 9.35 per il miglior gruppo degli uomini. Nell’ambito del Running Sicily-Coppa Conad è in programma anche una 10 km. con la partecipazione di 172 atleti.

Percorso della mezza maratona

La gara, della distanza di 21.0975 km, si sviluppa su un unico giro ed interessa la zona balneare di Palermo (Mondello), il parco della Favorita e parte del centro urbano della città fino ad arrivare al Politeama in pieno centro, per poi ritornare a Mondello. Durante il percorso si affrontano variazioni altimetriche più o meno impegnative. La quota massima si raggiunge all’interno del parco della Favorita, alla fine di viale Margherita di Savoia inizio viale Diana, nei pressi del 4^ chilometro.

Nel dettaglio, Partenza da Viale Regina Elena (ingresso ristorante alle Terrazze - Mondello), Viale Margherita di Savoia, Viale Ercole (5 Km), Palazzina Cinese, Viale Niscemi (Villa Niscemi), Viale Ercole, Viale Diana, Via dell’Artigliere, Rotonda Statua della Libertà, Via Libertà (10 Km Giardini Inglese), Piazza Castelnuovo (Teatro Politeama), Via Liberta, rotonda Statua della Libertà, Via dell’Artigliere, Viale della Favorita (giro boa), Viale Diana (15 Km), Viale Margherita di Savoia (20 Km), Viale Regina Elena – Arrivo (ingresso ristorante alle Terrazze Mondello).