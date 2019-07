Il Palermo al tandem Mirri-Di Piazza, nessun dubbio per i tifosi: "Hera Hora di voltare pagina"

Palermo, Hera Hora: dopo più di 30 anni il club rosanero torna in mano ai palermitani: il tandem Mirri-Di Piazza vince e convince: circa 200 tifosi riuniti davanti al Comune, baci e abbracci e un unico grande coro: “Adesso sì che possiamo parlare di un lieto fine. Pronti a sostenere la nuova proprietà del Palermo”, dicono i tanti tifosi in piazza Pretoria a PalermoToday.

Un coro assordante ha accompagnato le ultime dichiarazioni del sindaco Orlando a Palazzo delle Aquile: quello dei tifosi che, “armati” di tamburi e fumogeni hanno voluto festeggiare l'esito del bando. “Cosa importa se, adesso sei fallito, noi restiamo, noi ci siamo ancora, questo è garantito” cantavano in coro tifosi e curiosi. “Ora più che mai – dice uno di loro al termine della conferenza - è arrivato il momento di pensare solo ed esclusivamente al futuro, senza soffermarsi più su quelle che sono state le sofferenze degli ultimi anni”. Il pensiero è sempre lo stesso, anche quando a parlare è chi ha vissuto sulla propria pelle la radiazione del lontano 1986. “Ripartire da queste radici, da imprenditori palermitani penso sia la cosa più giusta che potesse capitarci. È ora di dare un taglio a chi vuole soltanto approfittare di questa bellissima città e di questa splendida tifoseria. E’ da una vita – spiega il tifoso – che sono abbonato e di certo non smetterò adesso, anzi. Penso che la piazza risponderà in maniera ottimale. Mi immagino un Renzo Barbera gremito”.

Insomma, il tandem Mirri-Di Piazza sembrerebbe davvero aver messo tutti d’accordo, anche chi in queste ultime settimane ha preferito non privilegiare nessuna cordata. “L’importante – dice una grandissima tifosa del Palermo – era ripartire dopo tutto quello che ci è capitato. Non ho fatto il tifo per nessuno, ma sono comunque entusiasta per questa rinascita. L’entusiasmo dei tifosi in piazza Pretoria è travolgente e questo penso che sia un aspetto molto importante. A chi mi chiede se mi abbonerò dico che la domanda è assolutamente superflua. Certo che sarò presente allo stadio, ora più che mai questa piazza ha bisogno dell’apporto dei propri tifosi”.

