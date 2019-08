Palermo Calcio, Ugl: "Apprezziamo la trasparenza e l’entusiasmo della nuova società"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Stiamo seguendo con molta attenzione la nuova società Ssd Palermo, di cui ne stiamo apprezzando la trasparenza e l’entusiasmo, ci auspichiamo che la rinascita del neo club porti anche buone notizie ai lavoratori della vecchia società uscente". A dichiararlo è Franco Fasola, segretario dell’Ugl di Palermo. "Saremo presenti - aggiunge il portavoce dell’Ugl di Palermo, Filippo Virzì – per la 'Notte dei Campioni – Palermo vs. Leggende Rosanero', la grande festa programmata per il 26 agosto, allo stadio Barbera, non possiamo perdere l'abbraccio caloroso del pubblico con la nuova squadra. Ci piace - conclude Filippo Virzì - l’idea dei Supporters Trust, ossia di quelle organizzazioni formali, democratiche e senza profitto, create dai tifosi che vogliono aumentare l’influenza sulla conduzione della propria squadra attraverso la partecipazione al capitale sociale del club di riferimento, anche perchè la partecipazione fa parte del dna ugiellino".