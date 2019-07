Colpo di mercato del Palermo calcio a 5, acquistato il difensore Marretta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Palermo Calcio A 5 letteralmente scatenata sul mercato. La società rosanero, dopo gli accordi trovati con il portiere Tony Costanzo e il pivot Marco Casamento, ufficializza l'ingaggio del difensore Marco Marretta. Arcigno centrale di 34 anni, Marretta è un grandissimo colpo per il club palermitano che garantirà alla squadra allenata da coach Roberto Zapparata di aggiungere aggressività ed esperienza in vista del prossimo campionato di Serie C2.

Marco Marretta, considerato dagli addetti ai lavori uno dei più forti difensori della C1 regionale, ha accumulato una lunga esperienza nei campi di calcio a 5 palermitani, giungendo al culmine della propria carriera nella scorsa stagione, in cui ha indossato la maglia del Cus Palermo: sotto la guida di mister La Bianca, il nuovo centrale rosanero ha ottenuto il secondo posto nella regular season, la vittoria dei playoff nel concentramento regionale e ha sfiorato l’accesso sul campo al campionato di serie B nazionale, perdendo però lo spareggio contro L’Aquila nel triangolare che dava il pass per la cadetteria.

Sul piano squisitamente tecnico-tattico, Marretta vanta grandi doti difensive e un'ottima capacità di impostare la manovra dalle retrovie. Un leader silenzioso come è stato ribattezzato dai suoi nuovi compagni che preferisce che sia il campo a parlare per lui. Un innesto di grande qualità per il club rosanero.