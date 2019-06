Palermo cintura nera di sogni: tre palermitane convocate in nazionale

Sta per partire l’avventura azzurra di tre palermitane della nazionale di judo. Chiara Dispenza, Giulia Carnà e Giulia Giorgi sono le uniche atlete del capoluogo a essere state convocate dall'Italia per disputare i campionati europei, i mondiali e anche gli Eyof, le olimpiadi giovanili di judo.

Chiara Dispenza per la categoria 40 kg e Giulia Carnà nella 48 voleranno a Varsavia, in Polonia, dal prossimo 27 fino al 30 giugno per partecipare ai campionati europei cadetti. Giulia Giorgi, in gara nei 44 kg, parteciperà invece agli Eyof, gli European Youth Olimpic Festival che si terranno a Baku in Azerbajan dal 23 al 27 luglio. Chiara Dispenza, inoltre, è la prima convocata in nazionale per i mondiali di fine settembre.

Tutte e tre le judoka cintura nera dell’Hydra Sport di Villabate nel corso dell’anno hanno vinto diverse medaglie all’European Cup raggiungendo così questo importante traguardo. “Tre atlete in nazionale per un club come il nostro è un motivo di orgoglio immenso - commenta il coach Fabrizio Fantauzzo -. Sembra una cosa semplice. Ma nel judo non lo è affatto, anzi”.