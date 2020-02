Cinquant'anni di passione rosanero, il Palermo piange Franco Marchione

Si e spento all’età di 82 anni Franco Marchione, storico collaboratore del Palermo Calcio. Con lui se ne va un pezzo di storia di questi colori, l’ex dirigente delle giovanili, accompagnatore e factotum ha dedicato oltre 50 anni della propria vita alla causa Palermo, ma da tempo lottava contro una grave malattia. Sorrentino, Ilicic, Miccoli, Rispoli e anche Dybala, tantissimi ex campioni passati da viale del Fante hanno reso omaggio a una vera e propria “leggenda” del club.

Lo ha definito così Josip Ilicic, talento sloveno di proprietà dell’Atalanta che per tre stagioni ha indossato la casacca rosa. Annate intense in cui si sono succeduti allenatori e dirigenti, ma non delle vare e proprie icone come Franco Marchione. Lui c’era, c’è sempre stato, così come c’era all’arrivo di Sorrentino o del “picciriddu” Paulo Dybala, soprannome datogli proprio da Marchione negli anni di permanenza dell’argentino a Palermo. “Sarai sempre il numero uno e non ti dimenticherò mai", ha scritto la stella bianconera della Juventus su Instagram, ringraziando chi, seppure da dietro le quinte e lontano dalle luci dei riflettori ha scritto oltre 50 anni di storia del club.

Dal passato al presente, anche la nuova società si è stretta al dolore della famiglia di Franco Marchione. “Il Presidente Dario Mirri, l'Amministratore Delegato Rinaldo Sagramola e l'intera famiglia rosanero - si legge sui canali ufficiali del club - piangono la scomparsa del grande amico Franco Marchione, storico collaboratore e tifosissimo del Palermo”.