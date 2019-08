Automobilismo, finesettimana di gare per l'Ac Festina Lente

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Due gare importanti, nel fine settimana, per l'associazione culturale Festina lente, presieduta da Rosario Lo Cicero Madè.

Si inizia sabato 30 agosto, con le prove ufficiali della 62^ salita Monti Iblei, gara valida per il Trofeo Italiano Velocità Montagna che vedrà in gara, Rocco Aiuto con la Osella PA21S e Ignazio Amato con la Renault Clio Cup, tra le vetture moderne, mentre tra le storiche ci saranno Ignazio Fundarò con la VW Golf GTI, Natale Giordano con la Fiat X1/9 e Diego Bartolotta con la BMW 2002 Ti. Domenica 1 a Custonaci, gareggeranno invece Maurizio marino con la Citoen Saxo, Liborio Calandrino con la Fiat 126 prototipo, Graziano Calandrino con Peugeot 205 e Vincenzo Coraci con la Citroen C1 con motore di derivazione motociclistica. "I nostri piloti - dice Lo Cicero Madè - daranno il massimo e punteranno a raggiungere, nel rispetto delle regole sportive, il miglior risultato possibile. Per quanto mi riguarda ho deciso, almeno sino alla fine del 2019, di non gareggiare più, ripromettendomi comunque di tornare nel 2020".

