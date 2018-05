Mondiali per avvocati, Messico e Cina asfaltate: la Palermo Forense agli ottavi

Gli avvocati palermitani superano la fase a gironi battendo i messicani per 8-0 e i cinesi per 5-1. La soddisfazione del capitano Indovina: "Obbiettivo storico che premia i sacrifici compiuti in questi anni da tutta la squadra"