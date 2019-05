Pollara e Castiglioni vincono il ventiseiesimo Rally adriatico

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Secondo successo consecutivo per il siciliano Marco Pollara in terra marchigiana. Il giovane talento di Prizzi, affiancato dall’esperto navigatore toscano David Castiglione, sugli sterrati marchigiani conquista il gradino più alto del podio, che gli permette di rafforzare la leadership nel campionato Italiano rally junior.

Sia su asfalto, che su sterrato, Marco Pollara dimostra di aver le carte in regola per poter dire la sua in questo campionato organizzato da Aci Team Italia, per le potenti vetture Ford Fiesta R2B curate da Motosport Italia. Il porta colori della Scuderia CST Sport di Luca Costantino, si è aggiudicato le prove speciali Castel Sant’Angelo 1 e 3 e la PS dei Laghi 2, e rimanendo sempre nei migliori tre tempi di classe, è rimasto sempre nelle prime posizioni della classifica generale di classe. Prova dopo prova ha costruito il suo ennesimo successo.

“Sono soddisfatto di questo risultato – ha commentato Marco Pollara - che mi permette di ottenere punti preziosi nel nostro agguerrito e combattuto campionato. Ringrazio il mio navigatore David Castiglioni per come mi ha aiutato a gestire la gara. Era importante far bene in questa prima gara su terra, e portare punti preziosi a casa, in ottica campionato. Siamo stati sempre in lotta durante tutta la giornata di gara, i tempi segnati sulla prova speciale Castel Sant’Angelo, mi hanno reso partecipe di una gara molto combattuta. Le gare si vincono all’arrivo, e dopo il ritiro di Bottarelli nella PS 10 Castel Sant’Angelo 3, abbiamo deciso di amministrare il vantaggio e condurre l’ultima prova in sicurezza. Adesso ci concentriamo per il nostro prossimo impegno di campionato, che si svolgerà in Sardegna, in concomitanza con il mondiale. Mi spiace di non partecipare alla 103^ edizione della Targa Florio, in programma in questo weekend, ma per quest’anno dobbiamo concentrarci su questo campionato, ma non mancherà occasione per tornare a correre nella mia terra".

Il calendario del CIR Junior: Rallye Sanremo 11/4-13/04; Rally Adriatico 03/05-05/05; Rally Italia Sardegna 13/06-16/06; Rally di Roma Capitale 19/07-21/07; Rally del Friuli Venezia Giulia 30/08-31/08; Tuscan Rewind 22/11-24/11.

