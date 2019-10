L'allenatore Alberto Azzimati sulla partita tra Biancavilla e Palermo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

«Con la settima vittoria consecutiva, il Palermo dimostra di essere una vera corazzata». A dirlo è Alberto Azzimati, allenatore e coach mentale sportivo palermitano - che in passato ha lavorato per la dirigenza rosanero - che commenta così la vittoria calcistica del Palermo, fuori casa contro il Biancavilla. «Battendo il Biancavilla – continua Azzimati - i rosanero hanno dimostrato di essere una vera squadra, che quando vuole diventa cinica e concreta. Il Palermo in campo dimostra di avere una grande esperienza e il giusto mix di giocatori giovani e grandi»