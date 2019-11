Il Palermo perde i pezzi: frattura del perone per Sforzini, lesione al crociato per Corsino

La settimana rosa-nero di Nando Sforzini: dal gol col Corigliano (con tanto di dedica al figlio presente al Barbera), al brutto infortunio al perone che terrà il "Tagliagole" lontano dai campi di calcio per almeno due mesi. Oltre all'attaccante out anche Corsino, il palermitano dovrà fare i conti con un lungo stop a causa della rottura del crociato.

“Ferdinando Sforzini – si legge sul sito ufficiale del club - nel corso dell’allenamento di ieri ha subito una contusione al ginocchio sinistro. Le indagini strumentali eseguite dal Responsabile Sanitario rosanero, dott. Roberto Matracia, hanno evidenziato una frattura composta della testa e della metafisi prossimale del perone. Il calciatore è già stato immobilizzato con tutore ortopedico”.

Chi sicuramente dovrà stare più tempo lontano dal terreno di gioco è Gianmarco Corsino, centrocampista 28enne. Dopo essersi sottoposto alle indagini strumentali i medici hanno riscontrato una lesione del legamento crociato anteriore. Corsino dovrà operarsi. “Gianmarco Corsino – si legge sul sito del club - ha concluso le indagini strumentali in vista dell’intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, in programma lunedì prossimo presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Villa Sofia-Cervello e che sarà eseguito dal dott. Massimiliano Mosca, consulente ortopedico chirurgo della Società rosanero, coadiuvato dal Responsabile Sanitario del Palermo, dott. Roberto Matracia”.