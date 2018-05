Il Subbuteo Club Palermo compie gli anni!

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ieri, 14 Maggio, il Subbuteo Club Palermo, realtà cittadina che difende i colori rosanero nelle varie categorie nazionali e regionali della disciplina calcio da tavolo, ha compiuto gli anni! Festeggiamenti svolti in Osteria, location d'eccezione, che si è resa disponibile a far disputare la finale della Snai Cup (competizione interna a gironi organizzata dal club per i suoi iscritti) tra Valentino Lombardo e Marco Greco. Il match è stato trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del club (https://www.facebook.com/subbuteopalermo2016/). E' stata una grande occasione per passare momenti di allegria e convivialità, sempre all'insegna del calcio in punta di dito.

Per la cronaca la finale è stata aggiudicata da Valentino Lombardo, che con un secco 2-0 porta a casa la coppa... ma i più ricorderanno bene (oltre le prodezze sul panno verde), il menu degustazione proposto da Osteria Ballarò, main partner dell'evento. Sono passati 3 anni dal primo tocco a punta di dito del capoluogo, e 2 anni dalla riapparizione del club in competizioni agonistiche. La stagione in corso 2017/18 sta volgendo al termine (ultimi due appuntamenti GP Regionale di Barcellona e Major Internazionale di Messina in maggio e giugno) ed anche le attività del club a luglio godranno della pausa estiva. Il consiglio direttivo ed i suoi soci Vi aspettano per informazioni ed iscrizioni presso i locali ospitanti di MG SOFTAIR, in via Arimondi 103 a Palermo al fine di conoscere le attività del club ed i suoi associati.