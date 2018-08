Le palermitane che sognano il calcio che conta: parte la caccia alla Serie D

Un’estate di… ripescaggi. Dopo aver assistito agli stravolgimenti in B, attendendo forse quelli nella massima serie, non potevano mancare le sorprese anche nei campionati minori. Sei in totale i club ripescati fra Eccellenza e Promozione: per il Villabate infatti dopo la deludente stagione dell’anno passato si aprono le porte della Promozione mentre in Eccellenza a far festa è il Terme di Vigliatore. E intanto sono stati definiti i quadri della prossima annata. Derby tutto palermitano fra Cus Palermo e Parmonval nel primo turno eliminatorio di Coppa Italia Memorial “Gianfranco Provenzano”.

Definiti dunque i due raggruppamenti (A e B) che andranno a comporre il prossimo campionato d’Eccellenza. Girone a dir poco impegnativo per le due formazioni palermitane Cus Palermo e Parmonval che si ritroveranno nel corso della stagione l’una di fronte all’altra non soltanto in Coppa Italia ma anche in campionato. Le due formazioni palermitane affronteranno Alba Alcamo, Canicattì, Castellammare, Città di Sant’Agata di Militello, Dattilo Noir, Geraci Siculo, Licata, Mazara, Mussomeli, Nuova Città di Caccamo, Partinicaudace, Polisportiva Castelbuono, Pro Favara e Sporting Club Marsala.

Questo l’elenco dei due gironi:

GIRONE A: Alba Alcamo, Canicattì, Castellammare, Città di Sant’Agata di Militello, Cus Palermo, Dattilo Noir, Geraci Siculo, Licata, Mazara, Mussomeli, Nuova Città di Caccamo, Parmonval, Partinicaudace, Polisportiva Castelbuono, Pro Favara e Sporting Club Marsala

GIRONE B: Atletico Catania, Calcio Biancavilla, Camaro 1969, Catania San Pio X, Città di Rosolini, Giarre, Ionica (Santa Teresa Riva), Marina di Ragusa, Milazzo 1937, Paternò, Real Aci, Real Tirrenia (Rometta), Santa Croce Camerina, Scordia, Sport Club Palazzolo e Terme Vigliatore.

Per quanto riguarda il campionato di Promozione invece il Villabate - fresco fresco di ripescaggio – è stato inserito nel Girone A, in compagnia della formazione palermitana del Vis Borgo Nuovo. In Coppa Italia Memorial “Orazio Siino” invece Il club giallorosso e quello rosanero sfideranno rispettivamente Bagheria Città delle Ville e Altofonte.

Questo l’elenco dei 4 gironi di Promozione:

GIRONE A: Albatros Fair Play, Atletico Ribera, Balestrate, Casteltermini, Cinque Torri Trapani, Don Bosco Partinico, Don Carlo Misilmeri, FC Gattopardo, Kamarat, Libertas 2010, Monreale, Oratorio San Ciro e Giorgio, Salemi 1930, Vallelunga, Villabate (rip) e Vis Borgo Nuovo.

GIRONE B: Acquedolcese Nebrodi, Altofonte, Bagheria Città delle Villa, Cephaledium, Città di Casteldaccia, Città di Gangi, L’Iniziativa, Milazzo, Nuova Acquedolcese, Nuova Torrenovese, Polisportiva Gioiosa, Polisportiva Lascari, Rocca di Caprileone (rip), Santangiolese, Sant’Anna e Sinagra.

GIRONE C: Accademy San Filippo, Aci Catena, Aci S. Antonio FC (di Acireale), Atletico Fiumefreddo (di Milo), Carlentini, Ciclope Bronte, Città di Mascalucia, Città di Misterbianco (di Aci S. Antonio), Città di Torregrotta (rip), Gescal, Giardini Naxos, Misterbianco, Sporting Taormina, Sporting Trecastagni, Sporting Viagrande e Villafranca Messana.

GIRONE D: Atletico Scicli (rip), Barrese (rip), Caltagirone, Cara Mineo, Don Bosco 2002 (rip), Enna, Floridia, Frigintini, Megara Augusta, New Modica, New Pozzallo, Ragusa Calcio, Real Belvedere Siracusa, Rg (ex Erg) di Siracusa, Sporting Eubea e Sporting Priolo.

Definito anche l’organico del campionato di serie C1 di calcio a 5:

Nel girone A figurano: Atletico Campobello (ripescata), Bagheria Città delle Ville, Cus Palermo, Marsala Futsal 2012, Monreale, Palermo Futsal Eightynin, Palermo, Pantelleria, Partinicaudace, PGS Vigor San Catando, Polisportiva Nuova Pro Nissa, Real Trabia (rip), Sporting Alcamo Onlus (rip) e Villaurea.

Nel girone B, invece: Catania, Città di Leonforte, Città di Sortino, Futsal Gela (rip), Gear Sport, Kamarina, Interclub Villasmundo (rip), La Garitta Acireale, La Madonnina, Meriven, Mortellito, PGS Luce, Siac, Sporting Catania.