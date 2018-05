Un giorno all'improvviso: Dries Mertens in piazza Rivoluzione

Prima di Belen Rodriguez, nella vita di Andrea Iannone c'era Claudia Manzella, 29 anni, modella palermitana. Che da oggi sarà la signora Tonelli. E il difensore del Napoli per celebrare il suo matrimonio made in Sicily ha "convocato" i suoi compagni. Mertens però già nelle scorse ore ha preceduto tutti e si è concesso una serata nel cuore della movida palermitana. Da ieri i ragazzi di Sarri sono "sbarcati" nell'Isola per essere accanto a Lorenzo e Claudia nella loro giornata speciale. Lei è di Palermo, ma il matrimonio verrà celebrato nel tardo pomeriggio di oggi in una chiesa di Cefalù, la perla del Tirreno, il mare che bagna Palermo e Napoli. Dopo il "sì" la cena e il ricevimento in una villa privata vista mare con amici e parenti. Grazie anche alle amiche di Claudia è stato tutto preparato nei minimi dettagli.

Un giorno indimenticabile, il 22 maggio 2018, per la coppia nata due anni e mezzo fa, mentre Tonelli giocava a Empoli, poco prima del trasferimento a Napoli. La palermitana era appena uscita dalla lunga storia con Iannone. Poi il lungo corteggiamento, lei che "capitola", la convivenza e la nascita di Matia, il loro bimbo che qualche mese fa ha compiuto un anno.

“Sono palermitana ma ho vissuto dieci anni a Milano e mi mancava il mare - ha detto Claudia al Mattino -. A Napoli ho scoperto una città bellissima. Ho tanto tempo libero da poter trascorrere con mio figlio e la mia dolce metà, quando lui non si allena e non gioca. E con lui mi diverto molto con cose semplici. Stiamo davvero bene insieme. Lorenzo avrebbe voluto subito un altro figlio, dopo il matrimonio ci penseremo".

A seguire Tonelli nel giorno più importante ci saranno i compagni, che hanno chiuso il campionato dei record (91 punti) due giorni fa battendo il Crotone in casa. Prima delle vacanze i giocatori del Napoli hanno "invaso" Cefalù. Tra loro anche il partente Reina - con Yolanda e i loro cinque figli - e Dries Mertens. Che ieri sera dopo essere arrivato a Punta Raisi, si è concesso una tappa nel centro di Palermo, insieme alla fidanzata. Mertens - con un cappello alla Bruno Mars - ha fatto tappa al Cavù, noto pub di piazza Rivoluzione, per sorseggiare un cocktail. In pochi si sono avvicinati al campione belga, quasi per non disturbarlo. Ma chi ha tentato un approccio lo ha tempestato di domande: Mertens ha fatto capire che non sa se Sarri resterà, mentre su Ancelotti si è lasciato andare a un sorriso beffardo.

Il folletto azzurro, è apparso sorridente, ha concesso qualche foto. Poi ha salutato tutti e poche ore dopo su Instagram - ha lanciato un messaggio d'amore ai suoi tifosi: "Il mio quinto campionato in maglia azzurra è finito, sarebbe stato bello poter vincere per questa città e per questi tifosi che ci hanno sostenuto per tutta la stagione. Ci siamo andati molto vicino, buttando il cuore oltre l’ostacolo. Per il futuro è importante sapere che noi napoletani non molliamo mai! Grazie a tutti e forza Napoli sempre".

Gallery