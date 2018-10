Automobilismo, a Cefalù al via la Cronoscalata del Santuario: sarà decisiva per il tricolore

La Cronoscalata del Santuario quest'anno sarà il decimo ed ultimo appuntamento stagionale del Campionato italiano velocità salita autostoriche. Sarà quindi decisiva per conquistare il tricolore. Attesi a Cefalù, dal 12 al 14 ottobre, i maggiori pretendenti ai titoli di campione italiano dei cinque raggruppamenti.

Fervono i preparati. Lo staff organizzativo Comitato “I Normanni”, motore della competizione animata dalla grande passione da sempre presente nella Perla del Tirreno verso la velocità in salita, in collaborazione con l’Automobile Club Palermo, è al lavoro da tempo ed ha definito ogni particolare dell’atteso appuntamento agonistico. E il Comune, come di consueto, è al fianco degli organizzatori per rinsaldare la fama di una gara dalla prestigiosa storia.

Le iscrizioni sono in corso e si chiuderanno lunedì 8 ottobre. Tra le novità che spiccano nell’edizione 2018 il tracciato: accorciato nella sua fase iniziale misura 7,950 Km. La riduzione si è resa necessaria per le condizioni del manto stradale e la mancanza di una concreta garanzia di ripristino prima della data di svolgimento della competizione.

Il weekend cefaludese è atteso da molti dei big del tricolore ed entrerà nel vivo venerdì 12 con le operazioni di verifica, sempre nella splendida cornice di Cefalù. Sabato 13 continueranno le verifiche nella mattinata, per poi lasciare spazio ai motori, che si accenderanno per le due salite di ricognizione utili a scegliere le strategie di gara. Domenica 14 ottobre la competizione su due gare, con parco chiuso e premiazione come da tradizione nei pressi del Santuario di Gibilmannna. Cresce l’attesa nell’intero territorio circostante la cittadina tirrenica alle falde delle Madonie che torna ad accendere i motori da corsa di una gara che ha scritto pagine brillanti della velocità in salita in particolare.