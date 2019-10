Corsa, tutto pronto per il primo trofeo Villa Niscemi

Archiviato il I Trofeo Stadio delle Palme, di nuovo in “campo” domenica prossima 6 ottobre con il “1° Trofeo Villa Niscemi”, organizzato dall’Equilibra Running Team in collaborazione con l’Universitas Palermo che cura l’intero circuito. La manifestazione, infatti, è valida come prova del Grand Prix provinciale. La gara si svolgerà in un circuito cittadino di circa 1570 metri da ripetere cinque volte per un totale di 7850 metri: partenza/Arrivo all’interno del viale pedonale che conduce alla Palazzina Cinese, arrivati alla rotatoria si girerà a destra per viale Ercole, per poi percorrere la rotatoria della Fontana d’Ercole e quindi ritornare indietro.

Programma:

Ore 09:00 ritrovo dei partecipanti.

ore 09:30 Partenza Esordienti C: 200 metri

a seguire Partenza Esordienti B: 300 metri

a seguire Partenza Esordienti C: 600 metri

a seguire Partenza Ragazzi/e: 1.000 metri

a seguire Partenza Cadetti/: 1.570 metri (1 giro)

a seguire Partenza Allievi/e: 3140 metri (2 giri)

a seguire Partenza Jun/Pro/sen/Mas m/f: 7.850 metri (5 giri)

a seguire Cerimonia di Premiazione

Le iscrizioni si effettuano esclusivamente sul portale speedpass entro sabato 5 ottobre 2019 ore 12:30. La quota di iscrizione individuale è di 10 euro da pagarsi al momento del ritiro dei pettorali da parte di un responsabile della società di appartenenza ad eccezione delle categorie Esordienti/Ragazzi/Cadetti/Allievi con il contributo partecipativo che in questo caso è di 2,00 euro ad atleta. Regolamento completo nella sezione download (regolamenti) del sito.