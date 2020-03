Il Palermo pedala, cyclette ai giocatori per tenersi in forma durante l'isolamento

Una cyclette a casa di ogni singolo giocatore per provare a intensificare gli allenamenti. E’ questa l’ultima importante novità adottata dal club rosanero ai tempi del Coronavirus. Da oggi infatti oltre ai video tutorial inviati giornalmente dal preparatore Marco Petrucci e alla varie challenge su Instagram per giocatori del Palermo ci sarà anche tempo per pedalare, grazie alle cyclette di ultima generazione messe a disposizione dei calciatori dalle Palestre Body Studio. E sono venticinque per l’esattezza le cyclette che la società si impegnerà a consegnare ai giocatori costretti a scontare questo isolamento lontani dai propri cari e dalle proprie famiglie. Tante quanto le pedine a disposizione di Pergolizzi praticamente.

“Avere delle cyclette a casa per i nostri atleti è molto importante – ha spiegato il preparatore atletico Petrucci al sito ufficiale del club - soprattutto per chi non ha un piccolo giardino o uno spazio ampio per muoversi. Da adesso infatti avremo la possibilità di introdurre nel piano atletico un nuovo lavoro di resistenza per aumentare il dispendio energetico e migliorare l’efficienza dell’apparato cardiovascolare. Cercheremo di dosare i carichi degli allenamenti di resistenza e alternarli con gli allenamenti di forza che già i ragazzi stanno svolgendo dall’inizio di questa quarantena. Con le cyclette alterneremo fasi intense di pedalate e fasi di recupero in completo per alzare il più possibile i battiti cardiaci e raggiungere un migliore adattamento di resistenza”.