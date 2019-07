Campionato Master a Ravenna, la Canottieri Telimar conquista 6 medaglie

La Canottieri TeLiMar al Campionato Master conquista 6 medaglie. Il Club dell’Addaura è Campione d’Italia a Ravenna nel doppio femminile A con Elena Armeli e Elena Dragotto. Inoltre, è due volte vice Campione d’Italia nell’Otto maschile C con Mauro Messina, Sebastiano Provenzano, Francesco Galante, Umberto Gini, equipaggio completato da Lorenzo D’Arrigo, Davide Truglio (Cus Catania), Mirko Rossi (Dlf Chiusi), Franco Torta (Cerea) e Debora Belleri (Moto Guzzi) a timone e nel Singolo femminile A con Elena Armeli.

Sulle acque del Bacino della Standiana, gli atleti del Club dell’Addaura hanno conquistato altre 3 medaglie di bronzo per gli ex azzurri Alessandro Di Liberti e Claudio Provenzano nel Doppio A,, per Teresa Drago nel Singolo D e nel Quattro di Coppia B di composto da Elena Dragotto, Laura Clavijo, Chiara Sacco e Zaira Trentacoste.

Marco Costantini, capo allenatore Canottieri TeLiMar: "Quello di Ravenna è un buon risultato perché abbiamo portato a casa diverse medaglie, oltre al titolo italiano nel Doppio Femminile. Inoltre, il movimento Master della Canottieri TeLiMar continua a crescere sia per numero di atleti coinvolti che per qualità. E', dunque, un motivo di orgoglio in più, anche perché nell’ultimo anno siamo riusciti a coinvolgere diversi ex atleti: nella storia del Circolo abbiamo seminato tantissimo e oggi raccogliamo i frutti del buon lavoro, con molti ex agonisti che si stanno ben distinguendo anche nell’attività Master. Infine, è un onore per noi l’aver conquistato medaglie anche con canottieri che si sono avvicinati da poco a questa disciplina, come Drago e Trentacoste: segno dell’ottima preparazione svolta al Club dell’Addaura, che riesce a trasmettere la passione per il canottaggio a tutti i suoi atleti".

Gallery