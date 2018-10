Lo sport sposa la prevenzione: torna (per il quarto anno) la Camminata del sorriso

Una passeggiata ludico-motoria, di tre chilometri, dedicata a grandi e piccoli per promuovere una campagna d’informazione sulla Talassemia e sulle emoglobinopatie congenite nella popolazione. Il 18 novembre torna per il quarto anno consecutivo la Camminata del Sorriso che precederà la fase agonistica della Maratona di Palermo. L’associazione Fasted Palermo Onlus (Associazione thalassemici Ospedale dei Bambini) sarà la protagonista dell’evento, sostenuto da Sisa, noto brand della grande distribuzione, da sempre attento ai temi sociali del nostro territorio. Sarà Sisa ad occuparsi della t-shirt e del pacco ristoro. Il personale sanitario, parasanitario e volontario della Onlus, invece, prima e dopo la gara, distribuirà materiale informativo, rispondendo alle domande dei cittadini.

Quest’anno l’impegno sociale della Maratona di Palermo si estende, con il coinvolgimento dell’Asd Fuori dagli Schemi - presieduta da Noemi Piccionello - nata con l’obiettivo di creare un programma d’inserimento nell'attività motoria, di ragazzi affetti da varie disabilità psico-motorie. Il connubio tra gruppi di lavoro di normodotati e gruppi di persone con disabilità intellettive relazionali ha già prodotto risultati importanti: gli atleti dell’Asd Fuori dagli Schemi sono stati impegnati in manifestazioni su strada, a Castelbuono, e in pista (durente le manifestazioni svolte a Palermo e nei recenti regionali Fisdir disputati a Caltanissetta), in un percorso d’integrazione costante e vincente. Così come per Fasted, anche Fuori dagli Schemi avrà un corner point dove sarà possibile informarsi, durante la manifestazione del 18 novembre.