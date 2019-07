Al Milan "serve" un extracomunitario, i rossoneri piombano su Trajkovski

Il Milan sulle tracce del rosanero Aleksandar Trajkovski. Secondo quanto riporta il sito di Alfredo Pedullà i rossoneri vorrebbero tesserare il centrocampista 26enne macedone (il giocatore si libera a zero viste vicende societarie) per un motivo non squisitamente tecnico. Infatti Trajkovski è extracomunitario e allo stato attuale la società rossonera ha due slot liberi, prendere il terzo permetterebbe al club di poterlo sfruttare nelle prossime sessioni di calciomercato.

Sul macedone c’è il forte interesse dello Sporting Lisbona, che a breve si priverà di Bruno Fernandes. I portoghesi hanno offerto un contratto di quattro anni a Trajkovski. L’obiettivo è quello di chiudere il prima possibile. Ora però questo inserimento dei rossoneri potrebbe rovinare i piani dello Sporting.