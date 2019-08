Colpo amarcord per il Palermo: preso il 37enne Mario Santana

Più di cento presenze in maglia rosa, con quelle cavalcate sulla fascia che erano musica per chiunque veniva allo stadio a vedere giocare il Palermo: Santana torna a vestire rosanero e chissà se il passo sia ancora quello felpato di un tempo. Gol e assist a disposizione di Pergolizzi.

Colpo amarcord dunque per Rinaldo Sagramola che nelle ultime ore ha chiuso anche la telenovela Mario Alberto Santana. L’ala argentina – secondo quanto scritto da Gianluca Di Marzio – avrebbe già sostenuto le visite mediche con il club, tanto che mancherebbero soltanto le apposite firme sul contratto per sancire ufficialmente questo grande ritorno.

Santana, svincolato, ha giocato le ultime quattro stagioni con la maglia della Pro Patria, dimostrando di poter fare ancora la differenza, sia in Lega Pro che in Serie D. L’età avanza, ma il talento resta sempre quello di un tempo. Con la maglia del Palermo Santana ha già giocato dal 2002 al 2006 - con un anno in prestito al Chievo – riuscendo perfino ad arrivare a un passo dalla storica convocazione ai mondiali in Germania con la maglia dell’Argentina. Era uno dei pezzi da novanta del club rosa. Praticamente insostituibile. Tredici anni dopo, ecco nuovamente Mario Alberto Santana.