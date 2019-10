Entusiasmo Palermo, folla accoglie i giocatori al rientro da Biancavilla | VIDEO

Dopo la settima vittoria in sette partite è esplosa la festa. Cori, bandiere, striscioni, fumogeni: in tanti si sono dati appuntamento per aspettare la squadra di rientro dalla trasferta etnea. Intanto Leoluca Orlando ha chiamato il presidente Mirri, per esprimere "compiacimento per i 3 punti che rinforzano la posizione in campionato ma soprattutto la rinnovata passione in città per i colori rosanero"