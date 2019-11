Ance nuovo sponsor del Palermo: con il Messina il debutto sulle maglie

Il Palermo e Ance Palermo insieme: nuovo sponsor di maglia per il club che in giornata ha ufficializzato l’accordo con l’associazione Nazionale Costruttori Edili, che promuove lo sviluppo e il progresso dell'industria edilizia e tutela i diritti degli imprenditori edili della provincia. Il nuovo “shoulder sponsor” accompagnerà l’intera stagione dei rosanero, già a partire dalla prossima gara di campionato contro il Messina.

E a sancire questa nuova collaborazione a Palazzo Forcella De Seta c’era anche il presidente del club rosanero Dario Mirri. Il Palermo in mano ai palermitani è un concetto che continua a riecheggiare sempre più prepotentemente dalle parti di viale del Fante. “Mattone dopo mattone – ha detto Mirri – stiamo continuando a costruire tutti insieme questa bellissima storia. Anche per questo la collaborazione con Ance Palermo per noi assume un valore simbolico. La sensibilità degli imprenditori verso il progetto sportivo in questo caso testimonia un più ampio sostegno a un intero progetto di rete comunitaria, che coinvolge le migliori energie del territorio impegnate per lo sviluppo dell’intero sistema cittadino”.

Un pensiero che combacia all’unisono con quello del sindaco , Leoluca Orlando. Il primo cittadino infatti ha voluto esprimere tutto il proprio apprezzamento per un’operazione che conferma quanto il calcio stia contribuendo a costruire una dimensione di comunità in città e di come l'Ance, ancora una volta, dimostri di volerne far parte.

E a spiegare meglio i motivi di questa collaborazione ci ha pensato proprio il presidente di Ance Palermo Massimiliano Miconi. “Sostenere la squadra cittadina per noi – confessa - è un modo di impegnarsi attivamente affinché trovino spazio valori e principi come la collaborazione e il sostegno innanzitutto tra chi ha scelto di restare e di investire in questa città. Dario Mirri lo ha fatto con il Palermo Calcio, noi lo facciamo con il nostro lavoro quotidiano e con questo contributo che è una testimonianza di quanto per noi – conclude - sia importante lo sviluppo sano della città”.