Festa grande a Lercara: l'Albatros vola in Promozione dopo 24 anni

Festa grande a Lercara Friddi. Al termine di un campionato condotto al vertice l'Albatros conquista la Promozione. A sancire il salto di categoria è il 3-2 al Gemini Calcio. Una vittoria non senza brividi per l’Albatros, passato in vantaggio al 35' con un gol di Lorenzo D’Oca, abile a sfruttare un traversone di Pirrotta e a mettere in rete con un preciso colpo di testa.

Il Gemini però, impegnato ancora nella lotta per evitare i playout, non ci sta a fare la parte della vittima sacrificale e ribalta il risultato a cavallo dei due tempi. Al quarantunesimo è Giuseppe Scrudato a firmare con un colpo di testa l’1-1. Poi dopo 5 minuti della ripresa è Vincenzo Scrudato a portare in vantaggio gli ospiti con una rete in mischia. A metà ripresa, però, ci pensa Girolamo Bonomonte a far scatenare la festa con due calci di rigore trasformati con freddezza e precisione tra il sedicesimo e il ventiduesimo. Il risultato non cambia più fino al novantesimo minuto e al fischio finale esplode la festa dei tifosi lercaresi.

A fine gara palpabile la soddisfazione del presidente lercarese, Piero Catalano: "E' stata una stagione eccezionale, condotta in testa dall’inizio del torneo. Non abbiamo mai mollato la presa e siamo contentissimi di aver raggiunto la Promozione. Una categoria che qui a Lercara mancava da ventiquattro anni. L’obiettivo è di confermare il gruppo di giocatori e del tecnico che ci ha permesso di poter ottenere questo meraviglioso risultato".

"Un risultato straordinario - gli fa eco il tecnico Gaetano Vassallo - i ragazzi sono stati fantastici per tutta la stagione e la Promozione è un premio meritato". La stagione non è però finita per gli uomini di Vassallo. Nel mirino c’è un altro obiettivo: la Coppa Sicilia, manifestazione riservata alle squadre di Prima Categoria, che vede i lercaresi impegnati nella semifinale contro la Nuova Azzurra: gara d’andata mercoledì 18 aprile in trasferta, sfida di ritorno il 25 aprile.