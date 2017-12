Via Cappuccini, l'Associazione Comitati Civici: "Perenne discarica, marciapiedi impraticabili"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Via Cappuccini è una strada ad alta intensità di traffico, trascurata dalla Rap. Come si nota dalle foto scattate ieri, a metà del percorso, all'altezza di Largo Niccolò Longobardi, è presente una discarica, con rifiuti di ogni genere ammassati ai piedi dei cassonetti e raramente rimossi. Questo nonostante un cartello indichi "Attenzione bambini", visto che in zona sorgono diversi istituti scolastici. Oggi, come ogni giorno, i turisti diretti alle Catacombe si destreggiavano fra ingombranti, materassi e sacchetti variopinti straripanti di munnizza, disseminati ovunque. I marciapiedi, per l'intero percorso della strada, da piazza Indipendenza a via Pindemonte, sono incredibilmente stretti, spesso occupati da auto in sosta o addirittura recintati con muretti in cemento o ringhiere in ferro, e inglobati nelle abitazioni che si affacciano sulla strada. Le mamme che spingono le carrozzine sono costrette a camminare fra le auto in corsa e tutti i pedoni costretti a districarsi in un intenso flusso di traffico che è incredibilmente a doppio senso di circolazione in una strada che in più punti si restringe fino a diventare un budello, con marciapiedi inesistenti o inutilizzabili e le auto posteggiate come se non esistesse alcun divieto.

Gallery