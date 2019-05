“Idee in azione” per i ragazzi dell’Euroform con la passione per la cucina

“Idee in azione” è il nome del percorso che i ragazzi del primo anno dell’Istituto Euroform di Palermo, indirizzo “Trasformazione agroalimentare”,hanno seguito durante quest’anno scolastico nell’ambito del progetto OpenSpace, coordinato da ActionAid e nato per contrastare la povertà educativae l’abbandono scolastico.

“Idee in azione” è stato realizzato da Junior Achievement, partner di OpenSpace, e prevede 20 ore di incubazione di idee innovative da parte dei ragazzi che dopo attività di brainstorming, questionari e analisi hanno elaborato un'idea di business molto promettente. Si tratta di Euroform Cucina Lab: un laboratorio che produce box di design da consegnare a domicilio con all'interno ingredienti freschi come la pasta, guarnizioni e tutto ciò che occorre per preparare ricette siciliane di alto livello in pochi semplici mosse, da mangiare da solo o in compagnia.

I ragazzi, l'anno prossimo seguiranno il percorso sempre firmato JA Italia, dal titolo "Impresa in azione" durante il quale svilupperanno più da vicino e nel concreto la loro idea progettuale di Euroform Cucina Lab. Nonostante la loro giovane età, le studentesse e gli studenti hanno dato prova di grande creatività e maturità, ma soprattutto grande abilità nella loro principale passione: la cucina.

Ecco alcune riflessioni dei partecipanti.

“Ho apprezzato davvero il lavoro svolto in classe con la prof e spero che la nostra idea di business possa davvero concretizzarsi”.

“Attraverso questa attività ho capito molte cose di me che prima non sapevo, mi sta piacendo molto questo progetto e spero che potremo realizzare quello che sogniamo di fare: aprire un ristorante nella nostra scuola”.

“Mi piace molto questo progetto, è utile e innovativo. Sono molto soddisfatta del lavoro fatto con i miei compagni, sono molto collaborativi e creativi. Formiamo una bella squadra e spero che l'anno prossimo potremmo realizzare l'idea su cui abbiamo lavorato quest'anno”.

Le operatrici e gli operatori di “Idee in azione”