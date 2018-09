Scuola al via, studenti siciliani sui banchi per ben 211 giorni: si parte il 12 settembre

Scuola al via in Sicilia. Le lezioni inizieranno il 12 settembre e si concluderanno l'11 giugno. A divulgare il calendario scolastico per l'anno 2018-2019 l'assessorato regionale all’Istruzione. Quest'anno saranno ben 211 i giorni che gli studenti trascorrerrano in classe. Solo i "colleghi" della Regione Friuli ne faranno uno in più. Pochissime le pause durante l'anno. Abolita anche la festa dell'Autonomia regionale del 15 maggio: le scuole non chiuderanno ma quel giorno nelle aule verranno approfondiranno i temi sull'autonomia. In Sicilia aboliti i ponti: durante l'anno non ne è previsto nemmeno uno. In quasi tutte le altre Regioni venerdì 2 novembre (giorno in cui si commemorano i defunti) e sabato 3 gli alunni saranno in vacanza mentre nell'Isola le lezioni si svolgeranno normalmente.

Solo due le pause lunghe: le vacanze di Natale dureranno 16 giorni in tutto, dal 22 dicembre al 6 gennaio. Un po' più brevi quelle di Pasqua, che quest'anno cade il 21 aprile che inizieranno il 18 aprile e andranno avanti fino al 25 aprile 2019, festa della Liberazione: nove giorni in totale. A queste festività vanno aggiunte solo la festa di tutti i Santi (1 novembre) che viene di giovedì; l’8 dicembre, Immacolata Concezione, che cadrà di sabato; il primo maggio, festa del Lavoro che quest'anno cadrà di mercoledì e il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica, che quest'anno non regalerà agli studenti un giorno di vacanza perchè sarà domenica.

I Consigli d’istituto, sfruttando l’autonomia scolastica, potranno però decidere di sospendere le attività scolastiche per altri 11 giorni quindi magari regaleranno agli studenti un ponte. Le novità dell'anno scolastico non finiscono qui: l'alternanza scuola lavoro dovrà essere compresa nei 200 giorni di attività didattica.