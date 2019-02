Screening mammografico, ambulatori aperti la domenica anche a Partinico e Termini

Porte aperte anche domani (domenica 24 febbraio) in alcune strutture dell'Asp per consentire alle donne di effettuare lo screening mammografico. L'iniziativa rientra nella nuova pianificazione delle attività di prevenzione stabilite dall’azienda. I punti screening dell’ospedale di Partinico e del Cimino di Termini Imerese apriranno i battenti, dalle 8.30 alle 13.30, per accogliere chi ha scelto la giornata festiva per effettuare la mammografia.

L’iniziativa è rivolta alle donne di età compresa tra 50 e 69 anni che hanno ricevuto apposita lettera d’invito per la domenica oppure hanno scelto la giornata festiva chiamando il numero verde 800 833 311 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.30).

Lo screening del tumore della mammella è attivo a Palermo dal 2004. Le donne in età compresa tra 50 e 69 anni sono invitate (con lettera recapitata a casa) a fare una mammografia ogni 2 anni. In caso di test dubbio o positivo viene pianificato un percorso facilitato di approfondimento diagnostico e terapeutico del tutto gratuito, nel rispetto di rigorosi indicatori di qualità previsti dalle Linee Guida nazionali e internazionali.