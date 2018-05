“La prevenzione dei danni vascolari nella terza età”, a Misilmeri un seminario a cura dell’Ada

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Le malattie vascolari, una grave minaccia alla salute degli anziani. Per prevenirle, l’Associazione per i Diritti degli Anziani di Palermo, presieduta da Gaetano Cuttitta, organizza e promuove per domani un seminario a Misilmeri, presso il plesso scolastico Don Lauri, in via Girolamo Marfisi. L’incontro, che si inserisce nell’ambito delle iniziative messe in campo dall’ADA per promuovere corretti stili di vita nella terza età e invecchiamento attivo, si terrà a partire dalle 16.

Il relatore dell’incontro, che si svolgerà alla presenza del presidente provinciale Cuttitta, avrà quale relatore il medico Diego Fabra che fornirà consigli e indicazioni in merito ai comportamenti salutari da assumere per affrontare il processo d’invecchiamento con un approccio positivo.

“Occorre sfatare il convincimento – spiega Cuttitta – secondo il quale nella fase della vecchiaia qualsiasi cambiamento sia inutile, ma si tratta di un’idea errata che induce a stili di vita non adeguati”. L’incontro, gratuito, sarà seguito da uno screening per la misurazione dei livelli di colesterolo e glicemia.