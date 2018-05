Chirurgia della tiroide, il 26 maggio esperti a confronto all’Ars

Il 26 maggio si terrà presso la Sala Mattarella dell’Assemblea Regionale Siciliana il Congresso dal titolo “Chirurgia della Tiroide: Come, Quando e Perché”. Organizzato e diretto da Amedeo Rogato (nella foto), chirurgo palermitano oggi in forze presso la Casa di Cure Macchiarella di Palermo e già Direttore dell’U.O.C. di Chirurgia degli Ospedali di Corleone e Partinico, l’evento è accreditato ECM ed aperto alla partecipazione, totalmente gratuita, di medici di medicina generale, endocrinologi, chirurghi, anestesisti ed infermieri.

Si svolgerà dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e saranno ospiti tra gli altri professionisti M.G. Chiofalo (dell’U.O.C. di Chirurgia Oncologica della Tiroide dell’Istituto Pascal di Napoli), M. Aiello (dell’U.O.C. Chirurgia tiroidea e paratiroide dell’ospedale Santa Maria di Terni), G.L. Dionigi (ordinario Direttore dell’U.O.C. di Chirurgia del Policlinico di Messina), F. Ionna (Direttore del’U.O.C. Maxillofacciale ed O.R.L. dell’Istituto Pascal di Napoli).

Ed ancora: P. G. Nasi (specialista delle patologie della Tiroide presso l’Istituto CIDIMU di Torino), L. Pezzullo (Direttore del Dipartimento di Chirurgia Oncologica dell’Istituto Pascal di Napoli), S. Spiezia (Direttore della U.O.C. di Chirurgia dell’Ospedale San Gennaro di Napoli). Apporteranno il loro contributo scientifico il Prof M.Romano in qualità di Presidente Onorario, M. Caruana e S. Barraco entrambi della Casa di Cure Macchiarella. L’evento è accreditato per 60 partecipanti e sarà aperto alle iscrizioni in loco in ordine di arrivo. Saranno trattati argomenti formativi di alto livello scientifico afferenti le patologie tiroidee endemiche per la popolazione siciliana.