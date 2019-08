Via Arcoleo, apre i battenti il nuovo centro vaccinazioni

Nuovi locali, ristrutturati e confortevoli, per il centro vaccinazioni del Pta Guadagna. Il servizio abbandona la vecchia sede di via Villagrazia per trasferirsi in via Giorgio Arcoleo 25.

Per consentire il trasloco, l’attività verrà sospesa giovedì prossimo 8 agosto e riprenderà martedì 13 in via Giorgio Arcoleo. Il nuovo servizio sarà aperto tutti i giorni della settimana (dal lunedì al venerdì) dalle 8.30 alle 13.30 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15 alle 17.15. Per i genitori che si recheranno nella struttura a far vaccinare i propri figli verranno ogni giorno riservati 10 posti auto (per il turnover degli utenti).

Nei giorni di chiusura, per eventuali necessità, i cittadini potranno rivolgersi indistintamente a tutti gli altri centri di vaccinazione dell’Asp (sedi e orari di apertura sono consultabili sul sito dell’Azienda all’indirizzo: www.asppalermo.org.