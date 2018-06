Prosegue il tour di Asp in Piazza: visite ed esami gratis a Santa Flavia e Palazzo Adriano

Prosegue il “viaggio” dei camper della prevenzione dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo. Questa settimana sono previste due tappe di Asp in Piazza: domani a Santa Flavia e giovedì 21 giugno a Palazzo Adriano. Le due iniziative sono realizzate in collaborazione con le locali amministrazioni comunali e con le associazioni di volontariato “Diabetici e celiaci Danilo Dolci”, Lilt, "Insieme per...”, "Serena a Palermo" ed Unicef.

Domani l'appuntamento è in via Consolare 85, nel cortile di Palazzo Filangeri, sede comunale di Santa Flavia. Dalle 9.30 alle 16.30 gli utenti di tutto il comprensorio avranno la possibilità di usufruire gratuitamente e con accesso diretto di esami e visite. A bordo di quattro camper ed all’interno di 12 gazebo, lavoreranno 40 operatori dell’Azienda sanitaria provinciale che effettueranno: lo screening del tumore alla mammella (mammografia), del tumore al collo dell’utero (pap-test e HPV test), del tumore al colon-retto (verrà distribuito il sof test per la ricerca del sangue occulto nelle feci), del tumore alla tiroide (visita ed ecografia), del melanoma, del diabete, delle malattie croniche non trasmissibili. A Santa Flavia saranno presenti anche i medici del servizio di epidemiologia per le vaccinazioni. Basterà presentarsi con il tesserino delle vaccinazioni per usufruire dei dieci vaccini resi obbligatori dalla nuova normativa nazionale e delle 4 fortemente raccomandate. In un apposito gazebo, operatori dell’Asp e volontari dell’Unicef forniranno informazioni ed indicazioni sulla promozione dell’allattamento al seno.

Giovedì Asp in piazza si sposterà a Palazzo Adriano, martedì 26 giugno sarà a Petralia Sottana, giovedì 28 giugno a Ventimiglia di Sicilia e martedì 3 luglio a Giuliana.