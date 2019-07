Vertenza Almaviva, Faraone: "Di Maio vicino ai lavoratori solo a parole"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Nel 2016 dall’opposizione twittava che era vicino ai lavoratori di #Almaviva. Oggi che è al governo e che deve risolvere le crisi non si presenta ai tavoli. È davvero sconcertante quello che è accaduto stamattina. Far saltare l’incontro con i sindacati e i lavoratori per una diretta Facebook qualifica il ministro per quello che è: un buffone. Solidarietà ai lavoratori”. Così su twitter il segretario del Pd Sicilia, Davide Faraone che su twitter pubblica un tweet di Di Maio del 30 dicembre 2016 con il quale si diceva “vicino ai lavoratori” di Almaviva.