Via i rifiuti dai piazzali di Bellolampo, iniziano i viaggi verso Enna, Alcamo e Lentini

Oltre ai 20 camion che fanno la spola con la discarica Oikos di Motta Sant'Anastasia per conferire i rifiuti già trattati, domani inizieranno i viaggi di altri 5 mezzi nei tre siti individuati dalla Regione (Enna, Alcamo e Lentini) per scaricare l'indifferenziata. Il primo carico sarà di 150 tonnellate d'immondizia tal quale, ovvero non lavorata dal Tmb. Durante la settimana i mezzi a disposizione per questi trasferimenti saranno non meno di 10, per un totale di 2.500 tonnellate al giorno di rifiuti da avviare allo smaltimento.

Comune e Rap in questo modo provano a superare l'emergenza che, a causa della saturazione della discarica, ha letteralmente sommerso di rifiuti l'area antistante il Tmb. Tutt'ora risultano presenti nei piazzali, riferisce in una nota la Rap, "circa 15 mila tonnellate e non 70 mila come erroneamente rilevato dall’Arpa".

"Come ha richiesto fortemente il sindaco Orlando - spiega l’amministratore Unico Giuseppe Norata - per scongiurare rischi di qualsiasi tipo, nel più breve tempo possibile abbiamo iniziato a contrattualizzare con gli impianti individuati dal decreto regionale per il conferimento di una parte dei rifiuti indifferenziati di Palermo. L'obiettivo è quello di aumentare più possibile i numeri di viaggi verso le discariche individuate, eliminando nel minor tempo possibile, con tutti i mezzi disponibili, il surplus giacente nei piazzali".