Pericolo di crollo in piazza Garraffello, Nicolao: "Qualcuno ha tentato di rimuovere la transenna"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Appello al buon senso, a tutti i commercianti gli operatori della movida clienti e residenti. La prima circoscrizione invita tutti gli abituali frequentatori di piazza Garraffello a vigilare affinché nessuno apra la transenna per motivi di interesse personale, ci rendiamo conto dei disagi che provoca la chiusura, ma non si può mettere in nessun caso a rischio l'incolumità di nessuna persona".

"A seguito della severa perizia dei vigili del fuoco e dei tecnici del comune di Palermo, dove è evidente lo stacco parziale di un grosso pezzo di cornicione - dice il vice Presidente della prima circoscrizione Antonio Nicolao - la circoscrizione vigilerà sulle iniziative da intraprendere, nell'auspicio che si possa riaprire la strada al più presto possibile chiaramente dopo che sia stata effettuata la messa in sicurezza dell'area interessata . Un appello rivolto a chi sottovaluta la pericolosità della struttura infatti - conclude Nicolao - già ieri sera ci sono stati tentativi da parte di cittadini che tentavano di rimuovere la rete di protezione, ma grazie alla presenza della polizia municipale in servizio h24 ha dissuaso gli incoscienti".