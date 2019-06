Barcarello, la passeggiata a mare tornerà agibile: via libera ai lavori di manutenzione

Via libera alla manutenzione e alla messa in sicurezza della passeggiata a mare di Barcarello, oggi inagibile. Lo ha deciso la Giunta comunale nella seduta di oggi pomeriggio. Il lungomare che conduce alla riserva naturale di Capo Gallo non sarà più "ingabbiato". I lavori s'inseriscono nel più vasto progetto di riqualificazione della fascia costiera della borgata marinara di Sferracavallo.

Il costo degli interventi - che renderanno fruibile la passeggiata a mare - sono stati quantificati in circa 60 mila euro, provendienti da fondi extra comunali. Per il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore all'Ambiente Giusto Catania "si tratta di un piccolo ma significativo intervento per favorire la fruizione di uno splendido tratto di costa, tra i più apprezzati dai palermitani e dai turisti".