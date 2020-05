Settima circoscrizione senza acqua: "Uffici chiusi per colpa dell’immobilismo del Comune"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“L'immobilismo di questa amministrazione comunale e la burocrazia fanno male alla città, e faremo di tutto per sconfiggerle”. Lo scrive in una nota il capogruppo di Forza Italia della VII Circoscrizione, Pietro Gottuso, che denuncia “l’ignavia” e il rimpallo di competenze per eliminare un guasto elettrico.

"Con amara sorpresa - dice Gottuso - oggi abbiamo appreso in Consiglio della Settima circoscrizione, che gli uffici di via Duse chiuderanno per mancanza d'acqua. Tale mancanza, è legata ad un guasto al quadro elettrico che alimenta l'impianto autoclave, che si protrae da circa un mese. Tra un tira e molla dei vari uffici e il preventivo di circa 1.500 euro redatto dall'Amg, ad oggi il problema persiste. Siccome l'amministrazione comunale non ha provveduto a invitare altre ditte per altri preventivi, l’unico esistente predisposto dall’azienda di proprietà comunale non verrà comparato con altri per una eventuale scelta. Di conseguenza, oltre alla presa in giro, ci s'interroga se sia mai possibile che l'amministrazione comunale chiuda gli uffici della circoscrizione, con danno per la cittadinanza, perchè non ha, non vuole o non sa spendere 1.500 euro per la sistemazione di un quadro elettrico?".

"E’ vergognoso e inaccettabile che in una città, che amo profondamente, e che è stata definita moderna, europea, capitale del mediterraneo e della cultura, si debbano chiudere gli uffici pubblici al servizio dei cittadini, per ignavia o incompetenza. Anche questo aspetto - conclude Gottuso - determina l'assenza di considerazione e di volontà ad attuare il decentramento amministrativo da parte di questa amministrazione comunale".